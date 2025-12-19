Procès pour terrorisme : Cheikh Alassane Sène acquitté, son coaccusé condamné

Partager Facebook

La Chambre criminelle de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire de terrorisme qui a secoué le Sénégal il y a près d’une décennie. Le guide religieux Cheikh Alassane Sène et son coaccusé Salif Hamady Ba étaient jugés pour association de malfaiteurs, menaces de mort et actes de terrorisme par intimidation.

À l’issue du procès, le juge a prononcé l’acquittement pur et simple de Cheikh Alassane Sène, le blanchissant de l’ensemble des chefs d’accusation qui pesaient sur lui.

Quant à son coaccusé, en l’occurrence Salif Hamady Ba, il a été jugé par contumace et déclaré coupable de menaces de mort et condamné à 3 ans de prison ferme et 200 000 FCFA d’amende. Selon des informations relayées par Seneweb, la défense de Salif Hamady Ba avait plaidé pour une requalification des faits en menace sans ordre ni condition, mais le tribunal a finalement retenu une qualification plus légère que celle requise par le ministère public.

Pour rappel, les deux hommes avaient déjà passé 13 mois en prison avant de bénéficier d’une liberté provisoire. L’affaire remonte en 2015 lorsque les deux nommés avaient été interpellés pour l’envoi d’un message jugé menaçant aux autorités sénégalaises.

Publié par EL HADJI MODY DIOP