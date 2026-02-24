Projet de loi sur les actes contre nature : Les Précisions d’Ousmane Sonko

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À l’Assemblée nationale où il faisait face aux députés sur les questions d’actualité, Ousmane Sonko a annoncé que le projet de loi sur l’homosexualité maintient l’infraction au niveau du délit. Il n’est pas question de criminaliser selon lui. Dans cette perspective, il a précisé que le texte, qu’il porte lui-même, a été transmis au Président de l’Assemblée nationale.

Selon lui, les parties prenantes, dont And Samm Jikko yii, s’accordent sur la nécessité de rester dans ce cadre, plutôt que de procéder à une criminalisation. « Nous pouvons atteindre les objectifs visés sans aller jusqu’à ériger les faits en crime », a-t-il expliqué.

Poursuivant, le chef du gouvernement indique que le projet de loi définit l’acte contre nature et prévoit également de sanctionner l’apologie ainsi que le financement de ces actes. Le Premier ministre a également dénoncé la diffusion de statuts sérologiques sur internet, jugeant ces pratiques « inadmissibles » et portant « gravement atteinte à la vie privée et en train de détruire des familles ».

Il a invité, dans ce sens, le Procureur à prendre ses responsabilités sur ces fuites, affirmant que ces pratiques sont inacceptables.

Publié par EL HADJI MODY DIOP