Propos Contraires aux bonnes mœurs:  3 mois ferme requis contre l’activiste Ardo Gningue 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Écroué le 11 mars dernier pour propos contraires aux bonnes mœurs, Ardo Gningue a fait face hier, au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar qui a décidé de statuer sur son sort le 26 mars prochain. Le procureur a requis une peine de six mois, dont trois mois ferme.

L’affaire découle d’un post publié sur Facebook où Ardo Gningue a utilisé le terme « thia… ». Arrêté et placé sous mandat de dépôt, l’activiste a assumé ses écrits à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce mercredi 19 mars 2025. Lors de l’audience, il a expliqué que son intention n’était pas d’insulter ou de heurter qui que ce soit. Il a affirmé que son message dépendait de l’interprétation de chacun et a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur, promettant que cela ne se reproduirait plus. Interrogé par le procureur sur la signification du mot « thia… », Gningue a justifié son propos en expliquant qu’il réagissait à des menaces reçues de la part de militants de Pastef, qui auraient déclaré qu’il ne passerait pas la Korité chez lui.

Cette situation, devenue virale sur les réseaux sociaux, l’aurait poussé à répliquer en mentionnant que Pape Assane Seck avait tenu des propos bien plus graves que les siens. Le substitut du procureur a vivement critiqué le prévenu, soulignant que certaines personnes profitent des caméras pour dire tout ce qui leur passe par la tête, sans réfléchir aux conséquences. Il a rappelé qu’il était possible d’interpeller le procureur, mais que cela devait se faire dans le respect. Pour le parquet, l’infraction est constituée, les propos étant considérés comme désobligeants et contraires aux valeurs et bonnes mœurs.

Le procureur a requis six mois de prison, dont trois mois ferme, contre le comparant. Me Alioune Badara Fall, l’avocat de la défense, a plaidé que l’élément moral faisait défaut dans cette affaire. Il a demandé au tribunal de ne pas suivre les réquisitions du procureur, arguant que le mot utilisé par son client n’était pas contraire aux bonnes mœurs selon son entendement. Il a ainsi appelé à la bienveillance du tribunal si celui-ci estimait tout de même Gningue coupable.

Me Oumar Youm, un autre avocat de la défense, a soulevé des questions concernant l’infraction elle-même. Il a rappelé que les bonnes mœurs ne sont pas définies dans le code pénal et que Gningue n’avait pas insulté, mais avait simplement répondu à des insultes reçues sur les réseaux sociaux. Il a demandé la relaxe pour son client. Le délibéré est prévu le 26 mars prochain.

KADY FATY