Propos de Sonko contre les magistrats : Papa Djibril Fall demande à l’UMS de réagir

28 janvier 2026 Actualité

Les propos d’hier du Premier ministre Ousmane Sonko à l’endroit des magistrats continue de susciter une vague de réaction. Comme il l’a toujours fait, Ousmane Sonko a pointé du doigt la magistrature en expliquant qu’elle est le vrai problème actuel du Sénégal.

Une déclaration qui n’a pas du tout plu au député Papa Djibril Fall qui dit attendre une réaction ferme de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS). « J’attends encore le communiqué de l’union des Magistrats. Cette infamie infligée au Sénégal doit cesser. Un PM qui dénigre, allègrement, son pays et/ou ses fils hors du territoire national est inacceptable. Quelle calamité ! Que Dieu Protège le Sénégal ! », a-t-il déclaré.

À noter que ce n’est pas la première fois que le leader des serviteurs apporte une réplique au chef du gouvernement sur ses attaques contre certains magistrats.

