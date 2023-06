Propos « mensongers » de Yoro Mangara sur les Lions : La FSF dément et annonce une plainte

Dans ce texte parvenu , la Fédération Sénégalaise de Football s’inscrit en faux contre les déclarations tenues par Mr Yoro Mangara, sur la chaîne RFI lors de l’émission « Radio Foot International ». Le journaliste Yoro Mangara avait dit à la RFI que « les Lions avaient voulu boycotter le match Sénégal-Bénin comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN Total Energies, Côte d’Ivoire 2023, en réaction à la situation socio-politique ayant prévalu pendant ce mois de juin ». Ce que dément ici, et formellement la FSF.

La Fédération Sénégalaise de Football s’inscrit en faux contre les déclarations tenues par Mr Yoro Mangara, journaliste Sénégalais, ce jour sur la chaîne RFI lors de l’émission « Radio Foot International ». Selon Mr Mangara, les joueurs de l’équipe nationale de football du Sénégal avaient voulu boycotter le match Sénégal-Bénin comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN Total Energies, Côte d’Ivoire 2023, en réaction à la situation socio-politique ayant prévalu pendant ce mois de juin.

De tels propos ainsi que d’autres tenus sur le plateau de l’émission d’une chaîne étrangère sont dénués de tout fondement et relèvent d’une simple vue de l’esprit de leur auteur, en mal de sensation ou de réputation, qui a cherché apparemment à se valoriser devant ses confrères présents sur le plateau et accessoirement l’opinion publique, en créant une histoire mensongère cousue de fil blanc.

Les journalistes de la presse nationale et internationale qui étaient sur le terrain à Dakar (Diamniadio) pour la préparation, à Cotonou ou à Lisbonne sont là pour témoigner que la tanière a travaillé dans les conditions habituelles de préparation et de compétition et pas un seul instant, il n’a été question d’autres choses que de Football. Mentir, affabuler de manière éhontée en plein jour, urbi et orbi, sur des questions aussi graves et sensibles que ces événements regrettables qui se sont passés au Sénégal, juste pour faire le buzz, est aux antipodes des valeurs de respect de la déontologie et de l’éthique journalistiques.

La FSF n’écarte pas la possibilité de porter cette affaire en justice aussi bien contre l’auteur des propos mensongers (en décalage total avec l’actualité sportive qui est la victoire historique et éclatante des Lions du Sénégal contre le Brésil, meilleure équipe nationale de l’histoire du Football) que contre la radio RFI qui lui a ouvert ses antennes. Celle-ci serait d’ailleurs bien inspirée de lui demander de rapporter les preuves de ses fausses allégations si tant est qu’elle veuille bien préserver aussi bien la crédibilité de son émission sportive que l’image.de sa chaîne.

Le Football sénégalais est aujourd’hui un espace de convergence des sénégalais à travers la fierté légitime que ses résultats sur la scène internationale leur ont procuré y compris celle d’hier et cela, rien ni personne ne pourra le ternir.