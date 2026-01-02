Propos polémiques de Maïmouna Ndour Faye : L’APDH condamne et appelle à la responsabilité

L’Association pour la Protection des Droits Humains (APDH) a publié un communiqué de presse condamnant les propos jugés « regrettables » tenus par Maimouna Ndour Faye, faisant référence à un « pouvoir sérère » (Ngouru Sérère) sur un plateau télé.

Selon l’APDH, de tels propos sont inacceptables et vont à l’encontre des valeurs de tolérance et de cohésion sociale qui fondent la nation sénégalaise.

Dans son communiqué, l’association rappelle que le Sénégal est un pays démocratique où la diversité ethnique et culturelle est une richesse. « Les clivages ethniques n’ont jamais eu leur place dans la vie politique et sociale du pays », souligne-t-elle.

Par ailleurs, l’APDH invite Maimouna Ndour Faye à se ressaisir et à adopter un langage respectueux de l’unité nationale. « En tant que responsable publique, il est de son devoir de promouvoir la cohésion sociale et de rejeter toute forme de discours discriminant ou diviseur », précise le communiqué.

L’association demande également Maimouna Ndour Faye de se comporter en véritable « mère de famille » et d’éviter de tenir des propos qui pourraient attiser les tensions.

Enfin, l’association rappelle que la tolérance et la cohésion sociale sont des valeurs fondamentales pour le développement du Sénégal et appelle tous les Sénégalais à se mobiliser pour défendre l’unité nationale et la cohésion sociale.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com