Propos polémiques de Maïmouna Ndour Faye : Le CRDP-50 appelle le CNRA et le CORED à sanctionner la journaliste

Le Cadre de réflexion démocratique et patriotique (CRDP-50) a condamné fermement les propos de la journaliste Maïmouna Ndour Faye, jugés attentatoires à la cohésion nationale. Dans un communiqué, l’organisation accuse la journaliste d’avoir assimilé le régime actuel à un « pouvoir sérère » et d’avoir tenu des propos stigmatisants à l’égard de cette communauté lors d’une émission sur la 7TV.

Le CRDP-50 considère ces affirmations comme « graves et irresponsables » et rappelle que l’État sénégalais se fonde sur l’égalité citoyenne, sans distinction d’origine ou d’ethnie. L’organisation dénonce des propos qui « nourrissent des clivages identitaires artificiels et fragilisent le vivre-ensemble sénégalais ».

Le collectif a lancé un appel aux instances de régulation, dont le CNRA et le CORED, pour qu’elles prennent des sanctions si nécessaire et protègent l’espace public de tout discours pouvant menacer la paix sociale. Le CRDP-50 réitère son engagement pour un débat d’idées sain, fondé sur les programmes politiques et le respect mutuel de toutes les composantes de la nation.

Publié par EL HADJI MODY DIOP