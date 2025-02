Protection de l’enfance : la construction de 3 nouveaux centres de 1er accueil prévue à Dakar,Tamba et Kolda…

Partager Facebook

La cérémonie de lancement du Programme de la Qualité des services de protection de l’enfance (PAQ/SPE) s’est tenue, ce jeudi 27 février 2025. Elle a été présidée par le Ministre de la Justice,

Garde des Sceaux,

M.Ousmane Diagne. Ce dernier qui a vivement salué l’engagement de qualité du gouvernement de la République du Sénégal pour la protection et la promotion de cette catégorie sociale, a ainsi annoncé la construction de trois (3) nouveaux centres de premier accueil à Dakar, Tambacounda et Kolda ainsi que la réhabilitation de ceux, déjà, existants. Il s’est aussi félicité de la qualité des relations entre notre pays et l’Italie et ce, à travers l’Agence Italienne pour la Coopération au développement (AICS). Celle-ci a ainsi mis à la disposition de la Direction Générale de la Protection Judiciaire et Sociale une enveloppe de 3 millions d’euros pour soutenir davantage la cause de l’enfance au Sénégal.

« Je voudrais vous remercier d’avoir bien voulu honorer de votre présence cette importante cérémonie officielle de lancement du Programme d’Amélioration de la Qualité des services de protection de l’enfance (PAQ/SPE). L’enfance est une période décisive dans la vie de tout être humain. C’est aussi une période de vulnérabilité et de fragilité ; une période de défis innombrables à laquelle nous, adultes,devons apporter une attention toute particulière. Durant cette période faite d’innocence, de quête d’amour et de bien-être, beaucoup d’enfants dans le monde sont confrontés à des défis et à des situations de vulnérabilité qui compromettent leur développement harmonieux. Les injustices sociales, la pauvreté, les violences, l’exploitation et les abandons représentent des réalités cruelles qui affectent durement nos enfants. », a dit, d’emblée, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Il poursuit en soulignant l’engagement dont ne cesse de faire preuve notre pays pour une bonne prise en charge de l’enfance: »Il est bien possible d’offrir à ces jeunes esprits et âmes innocentes un monde meilleur dans lequel chaque enfant se voit garantir la protection et l’assistance dont il a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté.

L’engagement du Sénégal pour la protection des droits de l’enfant n’est plus à démontrer. Il se traduit, en effet, par la ratification de la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux plus particulièrement la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par le Sénégal dès le 31 Juillet 1990. Au plan national, dès 1965, avec l’adoption de la loi n065-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale, les premiers jalons d’une justice juvénile dérogatoire au droit commun, basée sur le principe de la protection de l’enfant et de son intérêt supérieur, ont été posés. Un peu plus tard, en 1972, le Code de la Famille en ses articles 293 à 295, rappelait la notion d’«enfance en danger » et les mesures éducatives à mettre en œuvre, conformément aux prescriptions du code de procédure pénale. Au plan structurel, l’adoption du décret n0 2024-792 du 26 mars 2024 portant organisation du Ministère de la Justice qui a créé une direction générale de la protection judiciaire et sociale, atteste de l’importance que l’Etat du Sénégal accorde aux enfants plus particulièrement, ceux en situation de vulnérabilité. »

Et il souhaite l’implication de tout un chacun pour relever les défis liés à la protection de ces enfants: » Toutefois, face à la complexité des défis, nous avons conscience que la protection des enfants n’est pas une affaire exclusive des institutions publiques. Je ne cesserai jamais d’insister sur l’impérieuse nécessité d’impliquer, dans cette tâche ardue mais combien noble, tous les acteurs de la société : les familles, les communautés, la société civile et les partenaires internationaux. Ensemble, nous avons la responsabilité collective de mettre en place des mesures de prévention, de soutien et de réparation afin que chaque enfant, quel que soit son milieu, puisse grandir dans un environnement de sécurité et d’opportunités lui garantissant : le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé ;l’accès aux soins et à une alimentation suffisante et équilibrée ;le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus, d’exploitation et de discrimination.

En définitive, il faut agir,sans relâche, pour l’amélioration des conditions de vie des enfants et leur développement harmonieux dans un environnement de liberté, de justice et de paix.

C’est là où réside, et nous le saluons à sa juste valeur, l’importance de l’appui que nous apporte l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), qui a bien voulu soutenir cette politique de protection des enfants vulnérables par l’octroi d’un don de trois millions (3.000.000) d’euros. Cette importante subvention servira à améliorer l’accès aux services socio-éducatifs de protection des enfants sur l’ensemble du territoire national.

Ce financement servira, notamment, à la construction et à l’équipement de trois (03) nouveaux Centres de Premier Accueil à Dakar, Tambacounda et Kolda, à la réhabilitation et à l’équipement du Centre Polyvalent de Thiaroye et des trois (03) Centres de premiers accueil,déjà, existants à Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor.

Il permettra également d’acquérir dix-neuf (19) véhicules pour renforcer la mobilité des services extérieurs, sans compter l’ambitieux programme de formation continue des agents ainsi que la révision et l’adaptation du programme de formation initiale des éducateurs spécialisés au Centre de formation judiciaire ».

Pour clore son discours, il remercie les principaux partenaires du Sénégal et les autres intervenants: »

C’est le lieu de remercier très chaleureusement, au nom du Président de la République Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et l’ensemble du Gouvernement du Sénégal, les autorités italiennes pour cet important appui et leur assurer que le Ministère de la Justice ne ménagera aucun effort pour une bonne mise en œuvre du programme.

Je voudrais féliciter et encourager madame le Directeur général de la Protection judiciaire et sociale et ses services pour leur dévouement et leur engagement pour la cause des enfants. Son action quotidienne participe efficacement à offrir à nos enfants l’avenir qu’ils méritent. Le chemin est long, je le sais. Il y a encore beaucoup de défis à relever, je le sais également.

Mais, je reste convaincu que, grâce à notre détermination collective et à l’appui des partenaires, nous parviendrons à bâtir un Sénégal où chaque enfant sera mieux respecté, protégé et épanoui », dira-t-il, au terme de son speech.