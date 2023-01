Protection Sociale: Installation d’une cellule de veille communautaire à Louga

Le projet Organisation de la société civile pour la recherche action a mis en place une cellule régionale de veille pour impliquer les acteurs de la société civile dans la politique publique de protection sociale des populations vulnérables. Cette rencontre a réuni les responsables des services et partenaires de la région impliqués dans les questions de protection sociale.

La cellule de veille communautaire du projet d’Organisation de la société civile pour la recherche d’action (Oscar) va mener des plaidoyers en faveur d’une loi visant à asseoir la protection sociale au Sénégal, a indiqué Youssou Diop, coordonnateur du projet. « Nous étions venus à Louga pour partager le projet Oscar et installer la cellule de veille communautaire. Elle a pour mission de collecter les ressentis des personnes bénéficiaires de politique de protection sociale, en vue de produire des rapports et obtenir des arguments auprès des députés et des décideurs de plaidoyer et d’une loi sur la protection sociale. Un arrêté sera pris par le gouverneur pour officialiser l’installation de la cellule.

Nous reviendrons pour faire des formations sur le remplissage de rapports, l’utilisation de la plate-forme numérique et une session de formation sur la connaissance de la protection sociale, les politiques et programmes de protection sociale dévoilés par l’Etat « , a-t-il déclaré. Sur trois ans (mars 2020-février 2023), le projet couvre les 14 régions du Sénégal.

Au Sénégal, 49% de la population bénéficient d’une couverture sociale limitée au risque maladie : bourses de sécurité familiale, carte d’égalité de chance, gratuité des soins pour les personnes du 3e âge et des enfants de moins de 5 ans. Fort de ces arguments, Youssou Diop a appelé les acteurs et partenaires à travailler dans une synergie d’actions en impliquant la société civile. Sous ce rapport, il explique les mécanismes mis en place par le projet Oscar, entre autres, sur une politique concertée de protection sociale plus inclusive et sensible au genre. Quant au gouverneur de région, Elhadji Bouya Amar, il a salué la pertinence du projet et pris l’engagement ferme de s’impliquer activement avec les services techniques concernés dans les programmes qui seront mis en oeuvre.

SIDY THIAM