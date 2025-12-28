PRP : Déthié Fall démet Ibrahima Ndiaye de ses fonctions de Secrétaire national

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Parti Républicain pour le Progrès (PRP) a annoncé, ce 28 décembre 2025, la fin des fonctions de M. Ibrahima Ndiaye en tant que Secrétaire national chargé des finances et de la logistique. Cette décision a été prise suite à des déclarations faites par M. Ndiaye lors d’une émission radio diffusée sur la RFM, qui ont été jugées incompatibles avec les positions du parti.

Dans un communiqué, le PRP a souligné l’importance de la discipline, de la cohérence et de la responsabilité au sein du parti, et a informé que le Secrétaire exécutif et le Secrétaire national des Cadres sont chargés de l’exécution de cette décision.

Cette décision intervient après des déclarations qui ont suscité des réactions au sein du parti, et marque un tournant dans la vie politique du PRP. Alors qu’il est membre de la majorité, Ibrahima Ndiaye a vivement critiqué le régime en place en exprimant sa déception après seulement deux ans de gouvernance. Des propos qui lui ont valu une exclusion du parti.

Publié par EL HADJI MODY DIOP