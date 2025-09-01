PS : Aminata Mbengue Ndiaye jugée aujourd’hui

Partager Facebook

Le différend entre la Direction du Parti socialiste et une partie des militants, sauf report, va se jouer aujourd’hui. C’est en tout cas ce qui se dessine malgré les interventions au plus haut niveau pour désamorcer la bombe. Les rebelles, qui ont attrait la direction devant le tribunal, comptent aller jusqu’au bout. Hier, jusqu’au moment où nous mettions sous presse, les dissidents étaient encore en réunion en ligne, pour mieux asseoir leur défense. Pour rappel, c’est aujourd’hui 1er septembre que le juge des référés avait convoqué les deux parties, pour des explications sur le dossier. De bonnes volontés ont tout fait pour arrêter le processus, mais les militants campent sur leur position d’aller en procès contre Aminata Mbengue Ndiaye et son équipe.