PSG : Mbappé a parlé et a surtout assumé !

Après un rassemblement difficile en équipe de France, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé avait fait parler de lui pour ses propos sur sa mentalité. Mais sur la pelouse du Bayern Munich (3-2) mercredi en Ligue des Champions, le Français a assumé.

«Bien sûr que l’ego est important parce que, quand vous êtes dans le dur, personne d’autre que vous-même ne va vous pousser. (…) A chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur et pourtant j’ai joué sur des terrains où il y avait Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, a poursuivi le Parisien. Ce sont des meilleurs joueurs que moi, ils ont fait un milliard de choses de plus que moi. Mais dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur.»

Après une trêve internationale compliquée avec l’équipe de France, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, à l’occasion d’un entretien accordé à RMC Sport, n’a pas eu peur de tenir ce discours fort sur sa mentalité. Attendu au tournant après une telle sortie, l’international français a répondu présent… Mbappé a brillé Aligné en pointe par l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino sur la pelouse du Bayern Munich (3-2) mercredi lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, le natif de Bondy a été l’un des grands artisans de l’exploit de son équipe. Noté 8/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes), l’ancien Monégasque a été d’une grande efficacité en inscrivant un doublé.

Sur cette phase à élimination directe, le Tricolore comptabilise désormais 6 buts en 3 matchs, le tout en 9 tirs ! Après sa démonstration au Camp Nou (4-1) avec un triplé face au FC Barcelone au tour précédent, Mbappé confirme dans les grands rendez-vous européens. «Comme j’avais dit à Barcelone, j’aime ce genre de matchs. Ça ne m’a pas toujours souri, et peut-être que ça ne sera pas le cas dans le futur, mais je ne suis pas là pour me cacher, j’aime jouer ce genre de matchs et être décisif», a-t-il assuré. Et même l’ancien joueur du Bayern Stefan Effenberg a été impressionné par le sang-froid du prodige de 22 ans. «Avec son doublé, Mbappé a été l’homme du match, du moins sur le plan offensif. Il a une nouvelle fois fait preuve d’un remarquable sang-froid au niveau de la finition, a jugé l’Allemand pour L’Equipe. On ne l’a pas souvent vu à l’œuvre au cours des 90 minutes, mais dès qu’il avait le ballon, on a senti qu’il constituait un vrai danger pour la défense avec ses dribbles, ses accélérations et ses changements de rythme. Après son triplé au Camp Nou en 8es de finale aller (4-1), il est en train de confirmer son extraordinaire potentiel au plus haut niveau européen.» Tant qu’il joue à ce niveau, Mbappé peut continuer de parler.