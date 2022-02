Psg-Real : Diallo et Gueye débutent sur le banc

Vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, le défenseur central Abdou Diallo (25 ans, 2 matchs en LdC cette saison) et le milieu Idrissa Gueye (32 ans, 5 matchs et 1 but en LdC cette saison) ont retrouvé le Paris Saint-Germain. Mais les deux hommes ne sont pas en mesure de débuter contre le Real Madrid mardi lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, selon l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino ce lundi.

« Gueye titulaire ? Non, lui comme Diallo, ont été en dehors de l’équipe pendant près de deux mois, jusqu’à leur victoire en Coupe d’Afrique. Ensuite, ils n’ont pas été à l’entraînement pendant une semaine. Ils ne pourront pas commencer au coup d’envoi. Mané a déjà rejoué avec Liverpool ? Chaque club a sa réalité. Je ne sais pas ce qui se passe à Liverpool, ni ailleurs. Moi je parle de la forme de nos joueurs. Pour les raisons que j’ai expliquées, ils ne commenceront pas demain. Je ne dis pas qu’ils joueront ou ne joueront pas. Je prendrai les meilleures décisions pour l’équipe », a fait savoir le technicien argentin en conférence de presse.