Qualification du Sénégal en demi-finale : Le Président Diomaye Faye salue la solidité des Lions de la Téranga

Le Président de la République a adressé ses félicitations aux joueurs et au staff technique de l’équipe nationale du Sénégal pour leur victoire contre le Mali et leur qualification en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Chef de l’État a salué la solidité et la constance de l’équipe, construites dans le travail et la détermination. « Je félicite les Lions pour la victoire face au Mali et la qualification en demi-finale de la Coupe d’Afrique. Cette performance confirme la solidité d’un collectif construit dans le travail et la constance », a-t-il écrit.

Bassirou Diomaye Faye a également encouragé les joueurs à poursuivre leur parcours en restant ambitieux. « Continuez avec ambition, exigence et combativité. Le Sénégal regarde devant, avec confiance », a-t-il ajouté.

