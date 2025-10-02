Qualification mondial 2026 : La liste de Pape Thiaw

Partager Facebook

Le sélectionneur national des lions vient de publier la liste des joueurs convoqués pour les matchs contre le Soudan du Sud et la Mauritanie prévus les 10 et 14 octobre prochain.

Sans aucune surprise, ce sont des habitués de la tanière qui ont été convoqués. Aucun nouveau joueur ne figure dans cette liste.

Le Sénégal qui est actuellement leader du groupe B avec 18 points doit nécessairement gagner ses deux matchs pour s’assurer une place au mondial 2026 qui aura lieu aux États-Unis.

Voici la liste des lions

Liste des Gardiens

EDOUARD MENDY, MORY DIAW et YEHVANN DIOUF

Défenseurs

KALIDOU KOULIBALY, ABDOULAYE SECK, KREPIN DIATTA, MOUSSA NIAKHATÉ, ISMAIL JAKOBS, MOUSTAPHA MBOW, ANTOINE MENDY, ILAY CAMARA et EL HADJI MALICK DIOUF,

Milieux

IDRISSA GANA GUEYE, PAPE MATAR SARR, MAMADOU LAMINE CAMARA, NAMPALYS MENDY, PATHÉ CISS, CHEIΚΗ NIASSE et PAPE GUEYE

Attaquants

SADIO MANE, NICOLAS JACKSON, ISMAILA SARR, ILIMAN NDIAYE, CHERIF NDIAYE, BOULAYE DIA et CHEIKH TIDIANE SABALY