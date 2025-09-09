Qualification mondial 2026 : Le Sénégal bat la RDC et reprend la tête du groupe B

Partager Facebook

Dans un match âprement disputé, le Sénégal a réussi à s’imposer par trois buts à deux face à la République démocratique du Congo.

Les lions de la Téranga reprennent, ainsi, la tête du groupe B avec 18 points et prennent une option sérieuse pour une qualification au mondial 2026 qui se jouera aux États-Unis. Les buts sénégalais ont été marqués par Pape Gueye, Nicolas Jackson et Pape Matar Sarr qui a fait son entrée en deuxième mi-temps.

Le sélectionneur national a apporté quatre changements dans son onze de départ ce mardi pour ce match importantissime. Avec l’absence de Moussa Niakhaté blessé, El Thiawito a opté pour le remplaçant du Lyonnais, Abdoulaye Seck pour accompagner Kalidou Koulibaly dans la charnière centrale. Dans l’entrejeu, Idrissa Gana Gueye et Lamine Camara ont pris les places de Habib Diarra et Pape Matar Sarr. En pointe, Nicolas Jackson a été préféré à Boulaye Dia. Des choix forts effectués par Pape Thiaw pour relever le défi du Stade des Martyrs.

Dès le coup d’envoi, les Lions ont tenu le ballon pour dicter leur loi. Sous-les olé du public congolais, le Sénégal a malgré tout essayé de poser le jeu. Mais, après un premier quart d’heure maitrisé, les Lions ont cédé à la pression et concédé l’ouverture du score par le biais de Cédric Bakambu (26e minute). Sonnés par ce coup venu de nulle part, les Lions vont encore subit le but du break 7 minutes plus tard (33e) par l’entremise de Wissa.

À dix minutes de la mi-temps, les Lions sont loin de la Coupe du Monde et doivent revenir très vite au score. À la 36e minute, les Lions réduisent le score avec le but de Pape Gueye. Le joueur de Villarreal a repris un tir d’Iliman Ndiaye sur le poteau. Les deux équipes retrouvent les vestiaires avec ce score.

Au retour des vestiaires, les Lions reviennent avec de meilleures intentions. D’ailleurs, les Lions égalisent grâce au but venu de nulle part de Nicolas Jackson. Les pendules sont remises à zéro et le Sénégal retrouvent espoir pour la qualification à la Coupe du monde 2026.

Le Sénégal réussit même à passer devant les Léopards à 3 minutes de la fin du match grâce à un but exceptionnel de Pape Matar Sarr. Le joueur de Tottenham a profité d’un beau centre désigné de Cheikh Tidiane Sabaly. Les Lions crucifient la RD Congo (2-3) et prennent une option pour le mondial nord-américain en terminant la fenêtre à la première place du groupe B avec 18 points devant.