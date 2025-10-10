Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1760108550369

Qualification mondial 2026 : Le Sénégal écrase le Soudan du Sud

10 octobre 2025 Actualité

Le Sénégal vient de s’imposer par 5 buts à 0 face au Soudan du Sud grâce à un doublé d’Ismaïla Sarr, un but de Sadio Mané, de Nicolas Jackson et de Chérif Ndiaye.

Leaders du groupe B avec désormais 21 points, les lions de la Téranga maintiennent leur distance par rapport à leur dauphin, la République Démocratique du Congo (RDC) et avancent à grand pas vers une qualification à la coupe du monde 2026 pour une troisième fois d’affilée.

Le Sénégal accueillera la Mauritanie, ce 14 octobre, pour la dernière journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026.


El HADJI MODY DIOP

Vérifier aussi

ALIOU SALL 2

Dans les coulisses de l’audiiton de Aliou Sall

Aiou Sall, jeune frère de l’ancien Président Macky Sall, et ancien directeur général de la …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved