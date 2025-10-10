Qualification mondial 2026 : Le Sénégal écrase le Soudan du Sud

Partager Facebook

Le Sénégal vient de s’imposer par 5 buts à 0 face au Soudan du Sud grâce à un doublé d’Ismaïla Sarr, un but de Sadio Mané, de Nicolas Jackson et de Chérif Ndiaye.

Leaders du groupe B avec désormais 21 points, les lions de la Téranga maintiennent leur distance par rapport à leur dauphin, la République Démocratique du Congo (RDC) et avancent à grand pas vers une qualification à la coupe du monde 2026 pour une troisième fois d’affilée.

Le Sénégal accueillera la Mauritanie, ce 14 octobre, pour la dernière journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026.

El HADJI MODY DIOP