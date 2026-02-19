Rabat : Les 18 supporters sénégalais condamnés entre 3 mois, 6 mois et 1 an ferme

Partager Facebook

Les 18 supporters sénégalais viennent de connaitre le dénouement après un mois de détention au Maroc. À travers un communiqué publié ce jeudi soir, la FSF a fait état d’une sentence allant de 3 à 1 an ferme d’emprisonnement pour les supporters sénégalais.

« Le verdict est tombé ce jeudi pour les dix-huit supporters sénégalais poursuivis pour voies de fait et jugés à l’issue des plaidoiries des différentes parties au terme d’une audience particulièrement tendue au Tribunal de grande instance de Rabat. Le juge a suivi les réquisitions du procureur du Roi, estimant les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés », a communiqué la FSF, ce jeudi soir.

La partie civile a, pour sa part, réitéré ses demandes en faveur d’une application stricte de la loi. De son côté, l’avocat de la défense a plaidé la nullité des faits et sollicité la clémence du tribunal. Après s’être retiré durant près de trois heures pour délibérer, le tribunal a rendu une décision jugée sévère par les proches des accusés. « Des peines de trois mois, six mois et un an de prison ferme ont été prononcées, en fonction du niveau d’implication retenu contre chacun ».

« L’annonce du verdict a suscité une vive émotion dans la salle d’audience. L’atmosphère est rapidement devenue tendue, les détenus peinant à contenir leur détresse. L’un d’eux a même été victime d’un malaise, nécessitant une prise en charge », a ajouté le communiqué de la Fédération Sénégalaise de Football