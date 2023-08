Radiation de Ousmane Sonko des listes électorales

C’est peut-être l’un des épisodes les plus sombres de la série noire que traverse le leader de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko. Un acte qui vient compromettre davantage la réalisation du «projet». Et qui anéantit son rêve de devenir président de la République. Après son arrestation et la dissolution de son parti, Ousmane Sonko est finalement rayé des listes électorales.

D’après des informations de L’Observateur, cette radiation est la conséquence de sa condamnation prononcée le 1er juin 2023 dans l’affaire l’opposant à l’ex jeune masseuse Adji Raby Sarr. Le chef de file des Patriotes a été condamné, par contumace, à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse par la Chambre criminelle de Dakar. Cette condamnation a fait perdre à Ousmane Sonko son éligibilité, conformément aux dispositions du Code électoral. Lequel, en son article L29.

L’on confie que c’est le Sous-préfet des Almadies qui est chargé de procéder à la notification de la radiation au leader de Pastef. D’après des informations de L’Observateur, l’autorité administrative a saisi le Commissaire de police de Dieuppeul d’une correspondance n°754AA/SPA en date du 3 août 2023, avec comme objet : «Pour transmission et notification à l’intéressé (Ousmane Sonko, Ndlr)» d’une lettre adressée à Ousmane Sonko». Seulement, l’Officier de Police qui s’est rendu lui-même au domicile du leader de Pastef, à la Cité Keur Gorgui de Dakar, n’a pu remettre le document à Sonko en raison de son incarcération.