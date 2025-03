RAMADAN: Comment les femmes sénégalaises préparent la rupture du jeun ?

Partager Facebook

Au Sénégal, le mois de Ramadan est une période de spiritualité, de partage et de convivialité. La rupture du jeun, ou « iftar », devient un moment sacré, un véritable festin où la famille et les amis se rassemblent autour de mets savoureux. Derrière cette tradition se cachent des femmes, pilier de la famille, qui orchestrent chaque détail pour rendre ce moment inoubliable.

La rupture du jeûne est bien plus qu’un simple repas. C’est un moment de gratitude, de réflexion et de renforcement des liens familiaux. Les femmes jouent un rôle central dans cette tradition, préparant des plats qui évoquent à la fois le goût de l’enfance et l’héritage culturel. Les recettes varient d’une région à l’autre, mais certaines spécialités sont incontournables. Les « brioches » sont souvent au menu, accompagnées de dattes et de boissons traditionnelles comme le « bissap ». Ces plats sont préparés avec soin, souvent en impliquant les enfants et les membres de la famille.

Amina Faye, 35 ans, Mère de Trois Enfants explique : “ Chaque Ramadan, je m’assure que ma cuisine est pleine de bonnes choses. Mes enfants m’aident à préparer le repas, et cela devient une activité familiale. Nous nous racontons notre journée “. Amina souligne l’importance de cette préparation collective. Pour elle, le Ramadan n’est pas seulement une question de nourriture, mais de moments partagés.

Arame Seck, mère de famille et chef cuisinier : “ Je prépare des plats spéciaux pour l’iftar, mais ce que je chéris le plus, c’est le moment où nous nous réunissons pour prier avant de manger. C’est un moment de paix et de gratitude “. Mariama Ndiaye, jeune étudiante : “ Même en étant étudiante, j’essaie de participer à la préparation de l’iftar. C’est ma manière de contribuer à la famille. J’adore préparer des salades et des boissons “. La préparation de l’iftar peut être un défi, surtout pour les femmes qui travaillent à l’extérieur. Beaucoup d’entre elles jonglent entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, rendant chaque moment passé en cuisine précieux.

Avec la hausse des prix, certaines femmes doivent faire preuve de créativité pour préparer des plats savoureux tout en respectant leur budget. Elles se tournent souvent vers des recettes traditionnelles qui utilisent des ingrédients abordables. La rupture du jeûne au Sénégal est un moment de célébration, de partage et de gratitude, magnifié par les efforts des femmes qui préparent ces repas avec amour et dévotion.

Fatou Ba