Ramadan et carême : Le CNRA appelle les médias à accorder une attention particulière aux contenus diffusés

18 février 2026 Actualité

Par le biais d’un communiqué publié, ce mercredi, le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a lancé un appel aux médias pour qu’ils accordent une grande attention aux contenus et émissions diffusés pendant la période du ramadan et du carême.

Le CNRA met en garde contre la diffusion de contenus susceptibles de mettre en péril la vie en communauté, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique.

Poursuivant, le gendarme de l’audiovisuel rappelle l’interdiction de diffuser des contenus qui pourraient constituer une menace pour la stabilité nationale et la cohésion sociale, inciter à l’intolérance, à la stigmatisation, à l’exclusion et à la marginalisation, ou tourner en dérision les religions.

Enfin, le CNRA dit compter sur le sens des responsabilités des médias pour privilégier la diffusion de contenus conformes au cadre légal et réglementaire.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

