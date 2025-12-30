Uploader By Gse7en
Rapport B-Ready 2025 de la BM : Le Sénégal classé 8e en Afrique

30 décembre 2025

Le Sénégal a réalisé une avancée importante dans sa transformation économique en apparaissant pour la première fois dans le rapport Business Ready (B-Ready) 2025 de la Banque mondiale. Le pays se classe 8e sur 27 pays en Afrique, ce qui témoigne des efforts concrets déployés par l’État pour améliorer le climat des affaires.

Le rapport souligne que le Sénégal a fait des progrès notables dans les règles et lois qui encadrent les entreprises, avec des procédures plus claires et plus transparentes, ce qui lui vaut une 5e place en Afrique. La qualité des services publics a également été améliorée, avec des avancées dans les administrations, les infrastructures et l’accompagnement des entreprises, permettant au pays de se classer 10e. Enfin, l’application concrète des règles sur le terrain a également progressé, avec des délais, des coûts et une efficacité qui s’améliorent, ce qui place le Sénégal à la 5e place.

Ces résultats montrent que le Sénégal avance dans la bonne direction pour bâtir un climat des affaires plus favorable au développement économique. Le pays se positionne même devant certains pays de référence comme la Côte d’Ivoire. Le rapport B-Ready 2025 propose une nouvelle méthode plus réaliste et plus équilibrée pour évaluer les économies, et le Sénégal fait partie des 51 pays testés dans cette phase pilote.

