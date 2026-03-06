Rationalisation du secteur parapublic : Un coup d’éponge qui risque d’enflammer le front social

Partager Facebook

Avec la suppression 19 structures parapubliques « cumulant des dotations budgétaires de 28,051 milliards de francs CFA en 2025, une masse salariale annuelle estimée à 9,227 milliards, un effectif de 982 agents et une dette globale arrêtée à 2,6 milliards au 31 décembre 2024 » , suscite une vive inquiétude sociale. Dans un contexte où des agents « licenciés » peinent à être recasés le coordonnateur du Collectif interministériel des agents de l’Administration, Omar Dramé, alerte déjà sur le sort de plus de 920 travailleurs dont l’avenir est désormais incertain.

Si ce dernier salue une mesure qui contribue à la rationalisation des dépenses publiques, il appelle toutefois les autorités à prendre en compte la situation des travailleurs menacés de perdre leur emploi. « Les travailleurs directement concernés auraient dû être associés à la réflexion », regrette-t-il, soulignant que cette absence de dialogue provoque « une forte psychose » au sein des effectifs.

Pour le Collectif, l’État doit impérativement clarifier quelles structures sont visées et garantir la protection des emplois pour éviter que cette réforme budgétaire ne se transforme en crise humaine.

Face au flou entourant les mesures de redéploiement ou de départ négocié, les syndicats redoutent « un drame social ».

Avec un front social déjà en ébullition avec les syndicats d’enseignants qui dénoncent des ponctions sur salaires « pour défaut de grèves » ces derniers entendent bien en à découdre avec le régime. A cela, s’ajoute un secteur de la santé plongé dans l’agonie. La jonction And Gueusseum- Sutsas qui déroule son 8e plan d’action à travers une grève perlée. Face à ce qu’elle qualifie de «manœuvres dilatoires» du gouvernement et en réponse aux ponctions sur les salaires, l’alliance syndicale And Gueusseum a annoncé une intensification de son mouvement de grève pour tout le mois de mars 2026.

Omar Dramé rappelle que des précédents actes de suppressions d’agences n’ont toujours pas été réglés, laissant des agents sans indemnités ni réintégration.