RD Congo : Le journaliste Stanis Bujakera est libre après six mois de détention

Correspondant du magazine Jeune Afrique et de l’agence de presse Reuters, le journaliste congolais Stanis Bujakera a été libéré de prison mardi soir, a annoncé un proche. Détenu depuis six mois, il a été condamné pour un article mettant en cause les renseignements militaires dans la mort de l’opposant congolais Chérubin Okende.

Le journaliste congolais Stanis Bujakera a été libéré tard dans la nuit de mardi 19 mars de la prison centrale de Kinshasa, en République démocratique du Congo (RD Congo), où il était détenu depuis septembre dernier, a annoncé un de ses collègues. Correspondant du magazine Jeune Afrique et de l’agence de presse Reuters, Stanis Bujakera a été condamné lundi à six mois de prison, une peine déjà effectuée au titre de la détention préventive, et à une amende d’un million de francs congolais (soit 368 euros).

Stanis Bujakera est accusé, entre autres, d’avoir produit un « faux rapport » incriminant les renseignements militaires dans la mort de Chérubin Okende, un opposant mort en juillet 2023. Arrêté le 8 septembre et jugé depuis octobre, pour un article, non signé de son nom, incriminant les renseignements militaires dans la mort d’Okende, un ancien ministre et député d’opposition, retrouvé mort dans sa voiture, le corps ensanglanté, le 13 juillet.

Accusé de jeter le discrédit sur les institutions de la RD Congo

À l’issue du procès, à raison d’une audience toutes les deux ou trois semaines, le parquet avait requis 20 ans de prison contre ce journaliste. Contre cet avis, le tribunal l’a condamné, lundi 18 mars, à six mois de prison pour « contrefaçon », « faux en écriture », « usage de faux », « propagation de faux bruits » et « transmission d’un message erroné ».

Le journaliste a été reconnu coupable de toutes les infractions portées contre lui, notamment, la fabrication et la distribution d’un faux rapport incriminant les renseignements militaires dans la mort d’Okende. Les autorités judiciaires ont estimé que le journaliste avait l’intention de jeter le discrédit sur les institutions de la RD Congo. Le 29 février, le parquet avait annoncé que « l’autopsie » et « les expertises » avaient établi que l’opposant Chérubin Okende s’était « suicidé », loin de la thèse de l’assassinat avancée par son parti qui s’était aussitôt indigné d’un « déni de justice ».

L’annonce de la condamnation de Stanis Bujakera a suscité de réactions parmi les organisations de défenses des médias, tandis que sa défense a dit son intention de faire appel.

L’organisation pour la liberté de la presse Reporters sans frontières (RSF) avait salué lundi « la liberté bientôt retrouvée de Stanis » en rappelant que, selon elle, « il n’aurait jamais dû être arrêté, poursuivi et condamné » dans ce qu’elle estime être « un dossier (…) monté de toutes pièces contre lui ».