RDC-Sénégal : les sanctions prévues par la FIFA

Les sanctions peuvent aller de simples amendes financières à des mesures sportives sévères : matchs à huis clos, fermeture de stades, relégations ou même exclusions de compétitions. « Plus les troubles sont graves, plus les sanctions sont strictes », rappellent les articles 16 et 67. En cas de récidive, la FIFA peut imposer des défaites par forfait, des retraits de points ou des exclusions.

Les jets de projectiles et le vandalisme sont considérés comme des infractions graves à la sécurité et à la discipline, donnant lieu à des sanctions financières et sportives proportionnelles à la gravité des faits.

À titre d’exemple, lors des barrages de la Coupe du Monde 2022 entre le Maroc et la RDC au stade Mohamed VI, des supporters marocains avaient lancé des projectiles et envahi le terrain. Le Maroc avait alors été sanctionné d’une amende de 30 000 francs suisses (environ 37 000 USD) et contraint de jouer le match suivant à huis clos.