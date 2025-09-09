RDC vs Sénégal : Un Somalien au siffler

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Mardi 9 septembre, la RDC reçoit le Sénégal pour un match capital des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. À la tête de la rencontre, c’est un jeune arbitre somalien qui sera au sifflet.

Il s’appelle Omar Abdelkadir Artan. Il a 33 ans. Arbitre international depuis 8 ans, Abdelkadir s’est déjà fait un nom sur le continent. Il a dirigé des matchs de la Can 2023 en Côte d’Ivoire et la dernière finale retour de la Ligue des Champions de la Caf entre les Pyramids FC et les Mamelodi Sundowns. Omar Abdelkadir Artan est aussi sélectionné pour la phase finale de la Coupe du monde U20. Malgré son jeune âge, il est reconnu pour sa rigueur et sa capacité à gérer la pression, des qualités essentielles pour ce choc RDC-Sénégal.

Omar Abdelkadir Artan aura donc un rôle central. Sa capacité à maintenir le contrôle du match et à faire respecter les règles sera scrutée par les deux équipes et le public. Sa jeunesse n’est pas un handicap : au contraire, elle apporte énergie et détermination à ce match décisif.

Reste à savoir si son sifflet guidera les Léopards vers la victoire ou si les Lions de la Teranga réussiront leur mission à Kinshasa. L’Afrique entière regardera ce duel attentivement.