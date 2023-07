Rebeuss : tous les détenus en grève de la faim, en solidarité avec Sonko

A Rebeuss, tous les detenus ont déclenché une greve de la faim pour se solidariser du leader de Pastef. L’opposant sénégalais, arrêté vendredi et inculpé le lendemain pour appel à l’insurrection et autres crimes et délits, a entamé une grève de la faim ce dimanche 30 juillet.

Face à tant de haine, de mensonges, d’oppression, de persécution, j’ai décidé de résister. J’observe à compter de ce dimanche une grève de la faim », a écrit l’opposant politique sur Facebook, avant d’appeler « tous les détenus politiques à en faire de même ».

Ousmane Sonko doit être interrogé lundi 31 juillet par un juge, a annoncé l’un de ses avocats. L’opposant a été arrêté vendredi à Dakar, et inculpé le lendemain.