Rebondissement brutal dans le dossier Nicolas Jackson

Ce samedi, la saga Nicolas Jackson connaît un rebondissement brutal. Prêté par Chelsea, l’attaquant sénégalais semblait tout proche de signer au Bayern. Pourtant, en un claquement de doigts, le rêve s’est évaporé, laissant place à une décision implacable : le Bayern, sous la pression d’un imprévu inattendu, doit renvoyer Jackson à Londres.

L’ombre de Liam Delap, victime d’une blessure aux ischio-jambiers qui le tiendra éloigné des terrains pendant huit semaines, a soudainement fait basculer le destin de Nicolas Jackson. La blessure du jeune Anglais a réduit les options du manager Enzo Maresca, obligeant Chelsea à rappeler son attaquant sénégalais, dans une réaction ferme et immédiate. Un retournement de situation qui fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le ciel estival bavarois.

Après la victoire 3-2 du Bayern contre Augsbourg, Max Eberl, directeur sportif du club, a exprimé l’amertume de la décision : « Chelsea a déclaré peu avant le match qu’ils aimeraient que le joueur revienne après que nous ayons trouvé un accord hier. » Et d’ajouter, avec un soupir : « Pour l’instant, le garçon est ici à Munich, mais nous le renvoyons. »

« Nous aurions aimé faire l’examen médical et signer le contrat… »

Après le rappel immédiat à Londres de l’attaquant sénégalais, l’entourage de Jackson continuait à se battre, déterminée à faire entendre sa voix. Mais, toute formalisation semblait vouée à l’échec. « Nous aurions aimé faire l’examen médical et signer le contrat, mais ce n’est pas possible pour le moment », a regretté Eberl. « Nous disons au joueur et à son agent qu’ils doivent rentrer à Londres. Nous n’avons pas de contrat signé, même si nous avons trouvé un accord. Il a un contrat avec Chelsea. »

La tension monte, la frustration aussi : le jeune attaquant de 24 ans, à qui l’on promettait un nouveau départ, voit ainsi ses espoirs s’évanouir en quelques heures. Mais, le défi reste entier : comment le réintégrer à Chelsea ? Maintenu en entraînement avec l’effectif principal, mais relégué en bas de la hiérarchie depuis l’arrivée de Delap et Joao Pedro, Jackson devra patienter.

L’échec de cette opération de prestige laisse l’ombre d’un rêve interrompu : avec un prêt annuel de 15 millions d’euros et une option d’achat de 80 millions, Jackson espérait enfin saisir sa chance pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière. La tempête passe, mais le vent de l’incertitude souffle toujours.