Rebondissement : Farba Ngom reste en prison, Tahirou Sarr libéré

12 janvier 2026 Actualité

Le séjour carcéral de Farba Ngom va encore se prolonger. Annoncé libre, ce matin, le député-maire a vu sa libération compromise par un appel du parquet financier. Une décision vigoureusement dénoncée par son avocat, maître Boubacar Cissé.

« Le procureur financier a relevé appel de l’ordonnance de mise en liberté provisoire de M. Farba Ngom. Mais, curieusement il n’a pas relevé appel pour Tahirou Sarr. Ca veut dire, en termes clairs, que Tahirou Sarr va aujourd’hui sortir de prison et pendant ce temps, Farba Ngom va rester encore en prison pendant un mois, parce que la chambre d’accusation a été saisie à nouveau par le procureur financier qui vient de faire appel à la dernière minute », a-t-il fait savoir.

Poursuivant, la robe noire estime qu’il s’agit d’une « volonté manifeste » d’obliger Farba Ngom à rester encore en prison. Quant à l’homme d’affaires Tahirou Sarr, il a bénéficié d’une liberté provisoire. Le parquet financier n’a pas mis son véto sur sa libération.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


