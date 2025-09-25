Uploader By Gse7en
Recherché par la DIC : Madiambal Diagne donne de ses nouvelles

25 septembre 2025 Actualité

À travers un tweet sur sa page X Madiambal Diagne, qui pour l’heure est recherché par la Division des Investigations Criminelles, a indiqué être en France et promet de revenir dans quelques jours.

« Suis arrivé en France depuis ce 24/9/2025. J’ai quitté le Sénégal le soir même de l’opposition par la Police à mon départ pour la France. J’ai tenu à me donner quelques jours pour préparer ma défense. Je reviendrai dans quelques jours pour faire face à mes responsabilités », a-t-il déclaré

À noter que le journaliste est cité dans un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui soupçonne, à son sujet, des transactions financières douteuses à hauteur de 21 milliards de francs CFA.


El HADJI MODY DIOP

