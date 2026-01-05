Réconciliation et Justice : Les enjeux du Sénégal selon Alioune Badara Kandji

Partager Facebook

Dans une déclaration récente, Alioune Badara Kandji, consultant en sciences sociales et sociologue, a analysé les discours du Président de la République et du Premier Ministre à Passy, mettant en évidence les enjeux de la réconciliation nationale et de la justice au Sénégal.

Selon M. Kandji, « le Sénégal est à un tournant important de son histoire, avec la nécessité de concilier la réconciliation nationale et la justice ». Il souligne que les discours récents du Président de la République et du Premier Ministre à Passy ont mis en évidence des ancrages idéologiques complémentaires mais dichotomiques.

« Le Président de la République a mis l’accent sur l’unité et la réconciliation, soulignant la nécessité de sauvegarder le concept de Nation et de rétablir le Vivre-Ensemble », note M. Kandji. Cependant, il se demande « à quel prix doit être cette unité et cette réconciliation ? ».

Pour le consultant en sciences sociales et sociologiques, la justice est un préalable indispensable à la réconciliation nationale. Il cite l’exemple de l’Afrique du Sud, où Nelson Mandela a prôné l’unité du pays en ancrant cette unité dans la justice et la lutte contre les injustices. « La problématique de la justice est fondamentale pour garantir la stabilité et la cohésion sociale », souligne-t-il.

M. Kandji ajoute que le discours du Premier Ministre à Passy va dans ce sens, appelant à situer les responsabilités et à prôner un État de Droit. Il estime que les postures des deux institutions peuvent se converger pour l’intérêt supérieur du peuple sénégalais.

En conclusion, Alioune Badara Kandji affirme que la réconciliation nationale et la justice sont deux objectifs complémentaires qui doivent être poursuivis de manière équilibrée. Il souligne, à cet effet, que « un pays ne panse pas ses cicatrices, il les guérit. Il ne les évite pas, il les assume. Il n’en fait pas des boucs émissaires, il les dégomme ».

À noter que M. Alioune Badara Kandji sera l’invité de l’émission « Pencum Rewmi » sur Rewmi Tv ce vendredi.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

