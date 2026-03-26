Recours au TAS : les avocats du Sénégal sortent le grand jeu pour « anéantir » les espoirs de la CAF et du Maroc

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Réunis ce matin à Paris, les avocats de la fédération sénégalaise de football,ont porté la voix et les espoirs de toute la nation sénégalaise aux fins d’annuler la forfaiture dont le Sénégal est victime dixit Abdoulaye Fall. Le collectif mandaté par la FSF a dévoilé sa stratégie juridique dans l’affaire qui l’oppose à la CAF au sujet de la finale de la can 2025 au Maroc.

Cette victoire sénégalaise homologuée le 29 janvier dernier avant un retournement de situation le 17 mars dernier, constitue selon les avocats une grave atteinte aux principes de sécurité juridique et à la cohérence disciplinaire.

Les robes noires rassurent qu’il n’y a aucune décision qui ordonne à l’équipe nationale Sénégalaises de rendre les médailles et le trophée. Par ailleurs,le pool d’avocats affirme que les 5 membres du jury d’appel de la CAF feront l’objet de poursuites pour soupçons de corruption.