Rédaction de l’histoire générale du Sénégal: Le ministre de la culture annonce une dotation de 100 millions

Lors du vote du budget de son ministère de ce mercredi 30 novembre à l’assemblée nationale, le ministre de la culture et du patrimoine historique a annoncé une dotation spéciale de 100 millions de FCFA dédiée à la poursuite des travaux de la commission nationale chargée de la rédaction de l’histoire générale du Sénégal.

À l’assemblée nationale ce mercredi 30 novembre, Aliou Sow, ministre de de la culture et du patrimoine historique, s’est montré déterminé pour la poursuite de la rédaction de l’histoire générale du Sénégal. Les députés qui se penchaient sur le vote du budget du ministère de la culture et du patrimoine historique, ont adopté à 90 voix contre 62 le budget du département dirigé par Aliou Sow qui est d’ailleurs arrêté à 19 575 105 901 FCA. Ainsi, lors de son face à face avec les députés, Aliou Sow a annoncé qu’une dotation de 100 millions de FCFA sera allouée à la commission nationale de rédaction de l’histoire générale du Sénégal « Malgré les contraintes, le ministre des finances et du budget à mis à la disposition du département une dotation de 100 millions de francs CFA qui est dans le processus.

D’ici à une semaine, la commission qui s’occupe de l’histoire générale du Sénégal recevra cette dotation », a déclaré le ministre de la culture et du patrimoine historique lors du vote de son budget. Aliou Sow d’ajouter « Sur la production de 18 volumes sur les 25, la dotation était de 300 millions de francs CFA », a-t-il précisé.

Hormis cette dotation attribuée à la commission nationale chargée de la rédaction de l’histoire générale du Sénégal, Aliou Sow a aussi annoncé le recrutement prochain de sortants de l’école nationale des arts. Ainsi, selon le ministre, la totalité des sortants de l’école nationale des arts seront recrutés et 46 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté seront érigées dans les 46 départements « La première décision que nous avons eue à prendre est de recruter la totalité des sortants de l’école nationale des arts et de les affecter dans les 46 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté qui seront érigées dans les 46 départements et qui doivent avoir chacun un animateur culturel qui est un spécialiste chargé d’encadrer et de gérer le contenu culturel de ces maisons », a annoncé le ministre de la culture et du patrimoine historique. S’agissant du statut des sortants de l’école nationale des arts, Aliou Sow précise qu’il a déjà saisi son collègue de la fonction publique et des finances.