Reddition des comptes: Ciblé par l’opposition, Farba Ngom « valide » la 3è candidature de Macky Sall

« Ceux qui doutaient de la candidature de Macky Sall en 2024 ne faisaient que perdre leur temps. Maintenant, c’est clair », a déclaré Farba Ngom, sur la Rfm. Comme s’il était désormais garanti d’une « immunité » prolongée au-delà de 2024

Le député ajoute : « Je l’ai dit dès le départ. Nous n’avons qu’un seul candidat en 2024 et c’est le président Macky Sall. Donc, aujourd’hui, je crois que les choses s’éclaircissent de plus en plus ».

À supposer qu’une 3ème alternance survienne en 2024, nul doute que le griot attitré du président Macky Sall aurait un tout autre langage.

En effet, la majeure partie des Sénégalais retiendra toujours le bruit des casseroles qu’il a traînées durant les douze (12) ans de gouvernance à l’actif de son mentor et protecteur.