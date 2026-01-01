Reddition des comptes et lutte contre la corruption : Ousmane Sonko affiche sa fermeté

Partager Facebook

Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé un message fort lors de la clôture des 72 heures culturelles et sportives de la commune de Passy, ce jeudi. Il a réaffirmé sa détermination à traquer les détourneurs de deniers publics et à les traduire en justice.

« Il est inconcevable que l’on puisse détourner l’argent du peuple sans en répondre », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que le débat sur la reddition des comptes sera bientôt au centre des discussions nationales. Ousmane Sonko a souligné que son gouvernement privilégiera le dialogue et la concertation pour résoudre les problèmes, mais a averti que la tolérance a des limites.

Le chef du gouvernement a déploré la mauvaise gestion des ressources publiques, qui n’ont pas suffisamment profité aux secteurs clés tels que l’agriculture, l’élevage et l’industrie. Il a appelé les Sénégalais à prendre conscience de leur responsabilité dans la lutte contre la corruption et la prévarication.

« Nous ne pouvons pas continuer à tolérer la corruption et la destruction de notre économie », a-t-il déclaré, avant de lancer un appel à la mobilisation collective pour construire un Sénégal plus juste et plus prospère.

Ousmane Sonko a également souligné que les pratiques de corruption électorale sont une des causes majeures de la mauvaise gouvernance et a appelé les citoyens à refuser de vendre leur voix. Selon lui, aucun homme politique ne peut avoir de l’argent à distribuer s’il n’est voleur. Dans ce sens, il a promis que son gouvernement prendra des mesures pour renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des affaires publiques.

La cérémonie de clôture des 72 heures culturelles et sportives de la commune de Passi a été l’occasion pour Ousmane Sonko de réaffirmer son engagement en faveur de la justice et de la transparence. Il a appelé les Sénégalais à se mobiliser pour construire un avenir meilleur pour le pays.

Publié par EL HADJI MODY DIOP