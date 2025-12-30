Réforme de la décentralisation et des pôles territoires : Ousmane Sonko met en place un comité de pilotage chargé de finaliser les projets

Le Premier ministre Ousmane Sonko a installé officiellement le Comité de pilotage chargé de finaliser les projets de réforme de la décentralisation et des pôles territoires. Ce comité, placé sous l’autorité du Chef du gouvernement, vise à faire des pôles territoires un levier de transformation systémique.

Mission du Comité de pilotage

– Assurer le cadrage stratégique global du processus de réforme

– Valider les orientations, les plans d’action et les documents de politique publique

– Arbitrer les questions interministérielles

– Lever les blocages structurels

– Examiner et valider les propositions finales issues des travaux du comité technique

Ce comité reflète la transversalité des enjeux territoriaux et traduit la volonté du Gouvernement de promouvoir un développement équilibré et inclusif du territoire national

