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Réforme scolaire : Création d’un CFEE unique à deux options et fin de l’entrée en Sixième

22 mai 2026 Actualité

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a signé le décret n° 2026-1112 actant la création formelle d’un diplôme unique dénommé Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et actant, par la même occasion, la suppression définitive du concours d’entrée en classe de Sixième.

Ce texte officiel, pris sur rapport du ministre de l’Éducation nationale, vient restructurer l’évaluation finale du cycle primaire. Désormais, le CFEE se décline en deux options principales : le Français et le Franco-arabe, avec la possibilité d’ouvrir d’autres options d’examen selon les besoins du système éducatif.

Le nouveau cadre réglementaire précise que l’examen se déroulera annuellement et s’organisera autour de deux sessions précises, à savoir une session normale et une session de remplacement. Tandis que le ministre de l’Éducation nationale conserve la prérogative de fixer chaque année les centres d’examen sur proposition des inspecteurs d’Académie, la sécurisation coordonnée de l’ensemble du processus est confiée aux ministères des Forces armées et de l’Intérieur, en étroite liaison avec les services éducatifs.

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