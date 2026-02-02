Uploader By Gse7en
Réformes des bourses d’études : Vers un système plus équitable et méritocratique

2 février 2026 Actualité

Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a lancé la réflexion sur la politique de bourses d’études et la révision du décret n°2014-963 du 12 août 2014 en marge d’une rencontre organisée, ce lundi, par les acteurs concernés. L’objectif est de changer la façon de distribuer les bourses aux étudiants pour qu’elles soient plus équitables et récompensent le mérite.

Le système actuel est jugé « défaillant », avec un nombre croissant d’étudiants et des fonds insuffisants pour payer tout le monde à temps. La nouvelle réforme vise à aider les étudiants les plus démunis et à récompenser ceux qui réussissent bien à l’école.

Le but est de garantir, selon les panelistes, le paiement régulier des bourses et d’améliorer les résultats académiques des étudiants. Le représentant du ministre de tutelle a invité les parties prenantes à contribuer à la réflexion pour une réforme inclusive et consensuelle.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

