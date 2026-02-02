Réformes judiciaires : Après l’UMS, Ousmane Sonko échange avec les greffiers

Partager Facebook

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce lundi 2 février 2026, l’Amicale des Greffiers du Sénégal ( AGS) conduite par son Président Ibrahima Sarr.

Les échanges ont porté sur l’amélioration du service public de la justice. Le président de l’AGS a remercié le Premier ministre et son Gouvernement pour les réponses apportées à certaines de leurs préoccupations.

Le Premier ministre s’est engagé à poursuivre le programme de modernisation de la justice et a réaffirmé sa disponibilité au corps des greffiers, pilier fondamental de la sphère judiciaire.