Réformes judiciaires : Ousmane Sonko échange avec L’UMS

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce matin, le bureau exécutif de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS), conduit par son Président Cheikh BA. Les échanges, décrits comme « riches et constructifs », ont porté sur des questions d’intérêt national, notamment l’amélioration du service public de la Justice.

Le chef du gouvernement a réaffirmé, à l’occasion, l’engagement et la détermination du gouvernement à œuvrer pour la modernisation de la Justice et le renforcement des conditions de travail des acteurs judiciaires, dans le but de mieux servir les citoyens.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

