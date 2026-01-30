Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1769795180375

Réformes judiciaires : Ousmane Sonko échange avec L’UMS

30 janvier 2026 Actualité

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce matin, le bureau exécutif de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS), conduit par son Président Cheikh BA. Les échanges, décrits comme « riches et constructifs », ont porté sur des questions d’intérêt national, notamment l’amélioration du service public de la Justice.

Le chef du gouvernement a réaffirmé, à l’occasion, l’engagement et la détermination du gouvernement à œuvrer pour la modernisation de la Justice et le renforcement des conditions de travail des acteurs judiciaires, dans le but de mieux servir les citoyens.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

abdoulaye fall fsf et les lions 1

Abdoulaye Fall sur les sanctions de la CAF : « Le plus important, c’est qu’on conserve notre titre »

Le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, a réagi aux sanctions …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved