Refus de la restructuration de la dette : Alioune Tine appelle le FMI à s’aligner sur la position du Sénégal

Le défenseur des droits de l’homme, Alioune Tine, a déclaré, dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, que l’option du Non à la restructuration de la dette du Sénégal doit être acceptée par le FMI. Selon lui, le Sénégal a des ressources pour mieux gérer sa situation économique et ne doit pas se laisser dicter sa politique.

« Le pays, contrairement aux proclamations de l’élite politique, n’est pas pauvre », a assuré M. Tine. Il ajoute : « Le Sénégal a des ressources pour tenir mieux qu’avant. Maintenant il exploite le gaz et le pétrole, il y a l’or dont la valeur est en hausse. »

Alioune Tine invite, à cet effet, les autorités à améliorer la gouvernance politique et démocratique en renforçant le dialogue avec l’opposition et la société civile. « En temps de crise, il faut se serrer les coudes », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que le monde actuel est marqué par une exhibition de la puissance et de la force par les puissances impériales, ce qui rend l’Afrique vulnérable. « L’Afrique mal préparée, désunie, riche mais vulnérable est une proie facile dans ce monde de prédateurs », a-t-il conclu tout en appelant les tenants du pouvoir à travailler à construire une géopolitique commune et un nouveau narratif qui aille au-delà de slogans sans contenus.

