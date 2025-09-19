Uploader By Gse7en
Rejet du recours de Barthélémy Dias : Khalifa Sall dénonce une « violation de la souveraineté populaire »

19 septembre 2025 Actualité

Khalifa Ababacar Sall a réagi au rejet du recours du désormais ex maire de Dakar Barthelemy Dias par la Cour suprême.

Selon le leader de la plateforme Taxawu Sénégal, ce rejet est « un coup de massue porté à la souveraineté électorale, à la démocratie et aux principes de libre administration des collectivités territoriales ».

Mieux, Khalifa Sall estime que le vote des électeurs de la capitale vient d’être sacrifié. « Le suffrage des Dakarois s’en voit confisqué, sacrifié sur l’autel de dérive autoritaire », a-t-il déclaré.

Enfin, l’ex compagnon de Barthélémy Dias soutient que « ce verdict est l’expression implacable de la violation de la souveraineté populaire ».

