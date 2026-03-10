Relations Diomaye/ Sonko : Vers une réunion du Conseil des ministres « toxique»

Partager Facebook

La sortie du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors de l’assemblée générale de validation des textes réglementaires de la coalition Diomaye président (..) continue de susciter débats surtout au sein de Pastef.

Cette dernière sortie selon Enquete a été la goutte de trop. Créant du coup un mécontentement général auprès de ses « camarades » de Pastef dont il se réclame pourtant toujours. En clair, le divorce est consommé. On fonce droit vers la séparation entre les deux hommes et l’érection de deux camps. Mais à en croire le journal, les querelles internes au sommet relèguent les urgences au second plan. Il annonce par ailleurs une réunion du Conseil des ministres « toxique », du fait d’un gouvernement miné entre pro Diomaye et Sonko, « sans oublier les neutres. »

Des analystes politiques redoutent des conséquences au plan institutionnelle avec cette crise dans l’exécutif. » Les deux hommes semblent se regarder en chiens de faïence, ministres, députés, directeurs généraux, prennent position et affichent leur camp. Une situation qui pourrait entraîner un certain blocage institutionnel.