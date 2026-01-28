Remaniement à l’apr : Comment Macky compte battre Sonko pour reprendre le Pouvoir

Partager Facebook

Le Président de l’Alliance Pour la République (APR), par un arrêté du 23 Janvier 2026, poursuivit le processus de restructuration, de renouvellement des instances et du personnel dirigeant de notre Parti.

Alors que le parti de l’ancien président cherche à redéfinir sa posture dans l’opposition, le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République (Apr) a officialisé, ce mardi, une série de manœuvres internes.

Les nominations individuelles auxquelles il a procédées ainsi que la mise en place du Comité de Liaison et de Suivi des activités du SEN participent de sa volonté de construire un puissant appareil de Direction à la hauteur des enjeux du cours politique et de nos grandes ambitions.

Au-delà des simples nominations, c’est une transformation structurelle qui est enclenchée pour adapter la formation politique aux nouvelles réalités du pouvoir.

Le Secrétariat Exécutif National de l’APR se réjouit fortement de ces nouvelles nominations qui consacrent l’élargissement et le renouvellement de l’instance dirigeante de L’APR, à travers des jeunes et des femmes de grande qualité et la responsabilisation de camarades de grande valeur.

L’objectif affiché par la direction du parti est de rompre avec l’organisation passée pour instaurer une nouvelle dynamique. Cette réorganisation répond à la volonté de Macky Sall de mettre sur pied un puissant appareil de Direction. Cette nouvelle architecture est présentée comme une nécessité pour s’aligner sur les « enjeux du cours politique » et porter les ambitions futures de la formation.

Concrètement, cette manœuvre se traduit par l’élargissement et le renouvellement de l’instance dirigeante. Le Secrétariat exécutif national a validé ces nominations, les qualifiant d’étapes essentielles vers la consolidation de la direction du parti. En parallèle, une nouvelle entité voit le jour : le Comité de Liaison et de Suivi. Si la liste de ses membres est pour l’heure provisoire, elle a vocation à s’étoffer progressivement, complétant ainsi le maillage territorial déjà initié avec les Secrétariats exécutifs départementaux et ceux de la diaspora.

Un « dispositif de combat » contre le régime Pastef

La justification de ce remaniement repose sur une analyse sévère de la situation politique nationale par l’ancien parti au pouvoir. Le SEN décrit un contexte où la gouvernance actuelle oscillerait entre « déliquescence », « incurie » et « violente incompétence ». C’est en réponse à ce diagnostic que l’Apr entend transformer son organisation interne en un véritable « dispositif de combat ». Pour les lieutenants de Macky Sall, cette structuration est le préalable indispensable pour garantir les « victoires futures » dans un paysage politique en mutation.

Le SEN de l'APR dit approuver la mise en place du Comité de Liaison et de Suivi, dont la liste provisoire publiée, sera progressivement étoffée par l'ajout d'autres membres.

Car, fait remarquer le SEN, aujourd'hui que le pouvoir oscille entre déliquescence et évanescence, entre incurie et violente incompétence, il urge de se doter d'un dispositif de combat garant des victoires futures. Pour L'APR, à un moment aussi crucial de notre histoire, où le pouvoir, empêtré dans une grave crise interne, ne compte que sur la violence, comme celle exercée sur l'Honorable Farba Ngom, pour diriger notre pays, faire face et se mobiliser pour le vaincre, requièrent la mise en place d'une solide direction qui contribuera au renforcement des capacités organisationnelles et politiques de l'opposition et de son unité d'actions.