Remaniement ministériel : L’APR ouvre le feu sur le régime de Diomaye

l’Alliance pour la République (APR) a réagi au remaniement ministériel opéré ce samedi 6 septembre. Dans un communiqué rendu public, l’ex parti au pouvoir voit en ce remaniement une « dérive autoritaire » visant à instaurer une dictature au Sénégal. Mieux, les lieutenants de Macky Sall considèrent ces changements opérés dans certains ministères comme une « continuité d’une gouvernance tatillonne » et appellent toutes les forces vives de la Nation à faire face au régime en place.

Le remaniement ministériel opéré ce samedi n’est pas du goût de l’Alliance pour la République qui l’a fait savoir dans un communiqué. En effet, le parti de Macky Sall n’y est pas allé par quatre chemins pour qualifier le réaménagement ministériel de « tentative de mainmise sur la justice » et sur l’appareil électoral. L’ex parti au pouvoir estime que les changements des ministres de la justice et de l’intérieur ont pour objectif « d’approfondir l’instauration d’une dictature au Sénégal » et de « masquer l’inconfort du pouvoir » sur des questions telles que la gestion des inondations, la campagne agricole, la relation tendue avec le FMI, entre autres. Selon le parti, la gouvernance du régime actuel repose essentiellement sur « la culture du ressentiment, la propagation de la haine et le rêve d’une justice partisane ». D’ailleurs, l’Apr considère l’arrestation de certains de ses membres comme une volonté de « neutraliser » l’opposition. Pour les anciens tenants du pouvoir, le régime de Bassirou Diomaye Faye cherche à « fragiliser » l’Apr en procédant à des arrestations pour des motifs qu’ils jugent « fallacieux ». Ils appellent, ainsi, le pouvoir en place à faire la lumière sur des dossiers comme Aser et ONAS qui, d’après eux, entachent déjà la gouvernance actuelle.

Sur un autre registre, l’Alliance pour la République invite les forces vives de la Nation à s’unir et à se mobiliser contre ce qu’elle appelle une « volonté de déstabilisation ». Le parti exhorte, dans la même veine, tous les partis d’opposition à faire preuve de vigilance pour proposer une alternative crédible. Enfin, l’Apr dit réaffirmer sa confiance aux magistrats et aux acteurs du système électoral.

El HADJI MODY DIOP