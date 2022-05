Remise d’enveloppes aux familles des 11 bébés: La phrase méprisante de Macky

Devant les familles des victimes ce vendredi soir à la Résidence de Tivaouane, Macky Sall a brillé par son mépris. Après être revenu sur le drame qui les frappe, le chef de l’Etat a réclamé à ses assistants dans la salle la liste des familles.

Il était apparemment pressé de leur filer les enveloppes d’argent en guise « d’indemnisation » et de se barrer des lieux. « Est-ce que vous avez la liste des familles ? Qu’on règle ça vite et que je m’en aille », a-t-il dit devant ceux et celles qui ont perdu leurs bébés mercredi dans un horrible incendie à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane.

Une phrase que les internautes sénégalais ne digèrent pas. Sur Twitter, les Sénégalais sont scandalisés par autant de mépris. Quelques réactions d’internautes sénégalais qui ont montré leur mécontentement face aux propos du Président.