Remise officielle du livre blanc sur le massacre de Thiaroye au Président de la République ce jeudi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une importante étape dans la recherche de la vérité sur le massacre de Thiaroye sera franchie ce jeudi 15 octobre.

En effet, le comité de commémoration du massacre de Tirailleurs Sénégalais à Thiaroye va remettre officiellement le livre blanc sur le massacre de Thiaroye, ce jeudi à 16h30, au Président de la République. L’annonce a été faite par le gouvernement dans un communiqué.

Cette cérémonie jugée « solennelle » marque une étape importante dans le cadre de la commémoration de cet événement tragique et fondateur de la mémoire collective africaine et mondiale.

« Fruit d’un travail rigoureux de recherche, de documentation et de concertation », le livre blanc vise, selon le gouvernement sénégalais, à éclairer les circonstances du massacre, à honorer la mémoire des victimes, et à promouvoir une reconnaissance historique partagée entre les nations concernées.

D’ailleurs, le massacre de Thiaroye est désormais commémorer au Sénégal tous les 1er décembre, date à laquelle les tirailleurs sénégalais ont été assassinés en masse au camp Thiaroye. Cette année sera le 80e anniversaire de la commémoration du massacre des Tirailleurs.

El HADJI MODY DIOP