Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
17605345466552

Remise officielle du livre blanc sur le massacre de Thiaroye au Président de la République ce jeudi

15 octobre 2025 Actualité

Une importante étape dans la recherche de la vérité sur le massacre de Thiaroye sera franchie ce jeudi 15 octobre.

En effet, le comité de commémoration du massacre de Tirailleurs Sénégalais à Thiaroye va remettre officiellement le livre blanc sur le massacre de Thiaroye, ce jeudi à 16h30, au Président de la République. L’annonce a été faite par le gouvernement dans un communiqué.

Cette cérémonie jugée « solennelle » marque une étape importante dans le cadre de la commémoration de cet événement tragique et fondateur de la mémoire collective africaine et mondiale.

« Fruit d’un travail rigoureux de recherche, de documentation et de concertation », le livre blanc vise, selon le gouvernement sénégalais, à éclairer les circonstances du massacre, à honorer la mémoire des victimes, et à promouvoir une reconnaissance historique partagée entre les nations concernées.

D’ailleurs, le massacre de Thiaroye est désormais commémorer au Sénégal tous les 1er décembre, date à laquelle les tirailleurs sénégalais ont été assassinés en masse au camp Thiaroye. Cette année sera le 80e anniversaire de la commémoration du massacre des Tirailleurs.

El HADJI MODY DIOP 


 

Vérifier aussi

Screenshot 20251014 1340542

Match Sénégal vs Mauritanie : Édouard Mendy déclaré forfait

C’est un véritable coup dure pour les lions du Sénégal qui devront affronter la Mauritanie …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved