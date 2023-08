Remous au sein de Yewwi et arrestation des Maires de l’Opposition: And Samm Reew Mi joue les sapeurs-pompiers et exhorte Sonko à rester fervent disciple et bon croyant

Au regard des grèves intempestives des agents des collectivités territoriales, la rétention volontaire des fonds destinés aux dites collectivités, l’absence d’assistance de services déconcentrés de l’Etat, la vague d’arrestations arbitraires des maires de l’opposition, entre autres, sont le constat du mouvement politique dénommé ‘’ANSAR’’ And Samm Reew Mi/ Les Véridiques. Une conférence de presse est tenue à cet effet ce jeudi aux Parcelles Assainies pour faire cesser cet acharnement et lancer ainsi un appel à la lucidité et à l’esprit républicain des autorités.

Le récent communiqué de Yewwi actant le divorce d’avec Taxawu Sénégal de Khalifa Sall n’a pas tardé à susciter des réactions et en particulier chez les proches collaborateurs de la coalition de l’opposition. En effet, ANSAR ‘’And Samm Reew Mi’’ dont son président Momar Ndiaye est d’avis que seule dans l’unité que YAW pourra remporter la présidentielle de 2024 : « Concernant le communiqué de Yewwi, moi en tous cas, je ne suis pas d’accord sur tout ce qui divise l’opposition, moi je suis un fervent croyant de l’unité de l’opposition, parce que sans cette unité-là, il ne faut pas espérer gagner ces élections de 2024, parce que n’oublions pas que PASTEF y compris Taxawu Sénégal sont les grandes figures de Yewwi Askan Wi », dit-il.

Ainsi, le mouvement ANSAR, par ailleurs membre de Yewwi, de montrer son soutien sans faille au leader de Taxawu Sénégal qui vient d’être ‘’expulsé’’ du navire de Yewwi. Et d’ajouter : « je l’ai déclaré à maintes reprises, Taxawu sont dans leur droit, Taxawu Sénégal ils sont dans leur droit, parce que, comme l’a dit Khalifa Sall, l’importance pour lui c’est de participer et il faut qu’on accepte cela ». Maintenant, les autres partis qui sont comme PUR, PRP, et consort, c’est-à-dire ceux qui sont de Yewwi Askan Wi, ANSAR les appelle à se joindre au projet PASTEF. « Je ne veux pas citer de partis, mais leur légitimité, en réalité, en grande partie, ils le doivent à Ousmane Sonko ; maintenant leur soutien c’est bien, lui disant que non il doit interrompre sa diète c’est bien, mais pour moi aujourd’hui l’idéal serait que les potentiels candidats dont Déthié Fall et PUR doivent porter la candidature d’Ousmane Sonko », prodigue Momar Ndiaye le Président d’ANSAR.

Arrestation du maire des Parcelles Assainies et de Sonko…

Au lendemain des élections municipales du 23 janvier 2022 qui se sont soldées par une large victoire de l’opposition à Dakar et dans plusieurs grandes villes du pays, ANSAR estime que des manœuvres ‘’malsaines’’ sont perpétrées depuis lors dans le but d’entraver la bonne marche des collectivités territoriales. « Les exemples sont à foison, en guise d’illustration nous pouvons citer les grèves intempestives des agents des collectivités territoriales qui plombent le bon fonctionnement de l’administration municipale et qui nous en sommes convaincus sont la conséquence de l’instrumentalisation des syndicats », souligne-t-il. Il y’a également la rétention volontaire des fonds destinés aux collectivités territoriales dont, selon le mouvement ANSAR, le seul but est manifestement de « retarder voire bloquer » les projets initiés par ces dernières. Il note également l’absence d’assistance des services déconcentrés de l’Etat qui, d’après eux toujours, « entame sérieusement les opérations de gestion de ces maires ». S’agissant de l’arrestation de Sonko et d’Aboubacar Djamil Sané, le maire des Parcelles Assainies, ANSAR-Les Véridiques considère que des « entraves vont se rajouter à leur situation déjà difficile et par ricochet aggraver les risques de perturbation sur la bonne marche de leurs collectivités ».

Dès lors, estimant que tout cela laisse entrevoir des risques de dérives qui pourraient à court terme remettre en cause les principes de base liés à l’autonomie des collectivités territoriales et à terme leur mise sous délégations spéciales, Momar Ndiaye et ANSAR sont convaincus que les « vagues » d’arrestation relèvent de l’arbitraire. Ainsi, ils conseillent à Ousmane Sonko et Cie d’être endurants et appellent l’Etat à de meilleurs sentiments : « Nous appelons à la lucidité et à l’esprit républicain des autorités exécutives centrales et à la neutralité absolue et constante des autorités déconcentrées mais aussi à la solidarité des élus locaux ».

Et de conclure par des conseils à l’endroit du leader de l’ex PASTEF détenu depuis quelques jours à la prison de Sébikotane à travers une lettre dépliée devant la presse : « (…) Des attaque sans raison valable, parfois cruelles, mais face à tout ça vous avez su rester digne en bon croyant et fervent disciple que vous êtes, vous avez fini de nous montrer votre courage en faisant face dignement dans le strict respect et la conduite qui sied pour un disciple tel que nous l’enseigne Mawlana Khadimou Rassoul dans la voie de la satisfaction des besoins. Ainsi, sachez, Monsieur le Président que vous n’êtes pas seul, vous n’êtes pas seul ».

Mamadou Sow