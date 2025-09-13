Rencontre avec la diaspora sénégalaise : L’essentiel de la déclaration d’Ousmane Sonko

Partager Facebook

En marge de sa rencontre avec la diaspora sénégalaise en Italie pour présenter le Plan de redressement économique et social (PRES), Ousmane Sonko a évoqué plusieurs sujets, notamment sa relation avec le Président de la République, sa visite avortée en France ou encore la question de la reddition des comptes. Le Premier ministre a tenu à mettre un certain nombre de choses au clair.

Ousmane Sonko était en déplacement, ce samedi, en Italie pour présenter le Plan de redressement économique et social à la diaspora sénégalaise. Devant une assemblée acquise à sa cause, le chef du gouvernement a apporté des clarifications sur plusieurs sujets qui font l’actualité. C’est ainsi qu’il a balayé d’un revers de main les rumeurs selon lesquelles sa relation avec le Président de la République serait tendue. « Le Président Diomaye et moi n’avons aucun problème. Au Pastef, on se dit la vérité et c’est ça qui fait notre force. Tout dirigeant a besoin d’être entouré par des personnes qui lui diront des vérités en face. Une certaine opposition mise sur une séparation entre le Président et moi. Je dis à ces gens là de ne pas gaspiller leur énergie », a-t-il déclaré devant des militants et sympathisants venus un peu partout en Europe. D’ailleurs, Ousmane Sonko explique que c’est le chef de l’État lui-même qui lui a confié la mission de gérer les relations entre le Sénégal et les pays du Golfe et d’Asie. « De retour de son voyage aux Emirats Arabes Unis et au Qatar, le Président Diomaye m’a appelé pour me dire qu’il a pris la décision de me confier tout ce qui est en rapport avec les pays du Golfe et d’Asie », a-t-il fait savoir. Cette décision a été matérialisée, selon le leader du Pastef, en conseil des ministres. Toujours dans ce registre, Ousmane Sonko indique que des discussions avec plusieurs partenaires sont en cours pour des partenariats gagnant-gagnant. Il cite en exemple des pays comme la Chine, le Japon et la Turquie.

Revenant sur sa visite avortée en France, Ousmane Sonko a tenu à éclairer la lanterne des sénégalais sur cette information qui commençait à prendre de l’ampleur. » Beaucoup de personnes au niveau de la presse se sont mises à jaser en racontant que j’ai boycotté la France. Ce n’est pas du tout vrai. Notre maturité politique a dépassé cela. En 2022 quand nous étions dans l’opposition, l’actuel Président de la France a envoyé une délégation pour venir me voir. Cela montre que nous sommes en bons termes », a-t-il indiqué tout en précisant qu’il n’a jamais donné son aval pour accepter une quelconque invitation en France. Néanmoins, Ousmane Sonko indique qu’il se rendra à Paris le moment venu.

S’agissant de la reddition des comptes, le chef du gouvernement a affiché une fermeté sur la question. Le patron du parti au pouvoir se veut formel. « Pour ce qui est de la reddition des comptes, la justice doit faire son travail et elle le fera. Nous ne nous immiscerons pas dans les dossiers judiciaires, mais nous veillerons à ce que rien ne soit bâclé. La justice sera rendue correctement », a-t-il dit tout en lançant des piques à l’opposition qui prévoit de manifester contre la nomination de Yassine Fall comme ministre de la justice. Dans le même ordre d’idées, Ousmane Sonko précise qu’il n’est pas animé par un esprit revenchard et que tout se fera dans le respect des règles de droit.

Sur un autre registre, le Premier ministre est revenu sur la question du déficit en promettant de le ramener à 3% d’ici 2028. Selon lui, le plan de redressement permettra de se départir de la dépendance extérieure. Il demande, à cet effet, au peuple sénégalais de faire preuve de patience et d’accompagner le gouvernement dans sa volonté de redresser l’économie du pays. Il a également invité la diaspora à participer activement au financement du plan de redressement économique et social tout en appelant ses militants et sympathisants à rester concentrés sur l’essentiel

El HADJI MODY DIOP