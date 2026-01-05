Rencontre avec les agriculteurs : Ousmane Sonko instruit la SONACOS d’acheter 450 000 tonnes d’arachides au lieu de 250 000

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, s’est rendu ce matin à Kaolack, où il a bénéficié d’un accueil populaire de la part des agriculteurs.

Il est allé à leur rencontre afin d’échanger avec eux sur les difficultés constatées dans l’écoulement de l’arachide au niveau des points de vente.

Face aux agriculteurs qui menaçaient, il y a quelques jours, d’organiser un concert de casseroles, le chef du gouvernement a tenté de calmer la colère en annonçant que la Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (Sonacos) va acheter 450 000 tonnes d’arachide, soit presque le double de la quantité initialement prévue (250 000 tonnes).

De plus, Ousmane Sonko promet que le gouvernement mobilisera 50 à 75 milliards de FCFA pour soutenir la Sonacos. Dans la même veine, il indique que des mesures seront prises pour que la production d’arachide soit achetée rapidement. Toutefois, il a reconnu que certaines difficultés proviennent de défaillances dans les services gouvernementaux, mais a assuré que des solutions seront mises en place.

Enfin, le chef du gouvernement a annoncé le lancement de nouveaux programmes en collaboration avec les agriculteurs pour renforcer le secteur arachidier et faciliter la commercialisation des récoltes.

